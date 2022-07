British Open : Premier titre en Majeur pour Cameron Smith

Smith intouchable sur le retour



Perez termine sur une bonne note

GOLF / 150EME BRITISH OPEN

Classement final (par 72) - Dimanche 27 juillet 2022

Cameron Smith est le « champion golfer of the year » ! L’Australien, solide de bout en bout sur le « Old Course » de Saint-Andrews à l’occasion du dernier tour de la 150eme édition du British Open, entre dans le club très fermé des vainqueur de Majeur. Alors que Viktor Hovland et Rory McIlroy avaient les cartes en main pour s’expliquer en vue de soulever la Claret Jug, ils n’ont pas su tout mettre bout à bout à cette fin. Parti avec quatre coups de retard, Cameron Smith a effacé une petite partie de son retard à la mi-parcours, avec le birdie réalisé sur les trous numéros 2 et 4 quand le Nord-Irlandais, de son côté, n’a su descendre sous le par qu’au trou numéro 5, laissant échapper bon nombre d’occasions de birdie en raison d’un putt moins précis. La pression de gagner son premier Majeur a sans doute inhibé Viktor Hovland, qui est passé à côté de sa journée, concédant le bogey dès le quatrième trou. Présent dans l’avant-dernière partie aux côtés de Cameron Smith, Cameron Young a joué son va-tout. Après une entame manquée et le bogey concédé sur le premier trou, l’Américain a haussé le ton avec quatre birdies mais un nouveau trou conclu un coup au-dessus du par l’a freiné.La victoire s’est finalement jouée sur les neuf derniers trous, où Cameron Smith a été tout bonnement incroyable. L’Australien a tout simplement enchaîné cinq birdies sur les trous 10 à 14 et mis un coup derrière la tête à bon nombre de ses adversaires. Rory McIlroy, s’il n’a pas commis l’impair de faire un bogey, s’est contenté d’un seul birdie du trou numéro 10. Le Nord-Irlandais a eu l’occasion d’arracher un barrage sur une approche du green du dernier trou mais ce n’était décidément pas son jour. Cameron Young, de son côté, a continué sa marche en avant avec trois birdies très tôt dans la deuxième partie de parcours mais l’eagle que Rory McIlroy recherchait sur le dernier trous, c’est bien l’Américain qui a su l’obtenir pour arracher la deuxième place un coup derrière le vainqueur du 150eme British Open, Cameron Smith. En effet, grâce à un dernier birdie au numéro 18, l’Australien a rendu une carte à huit coups sous le par sur ce dernier tour et à -20 sur l’ensemble du tournoi, mieux que le -19 qu’un certain Tiger Woods avait su réaliser par le passé. A -18, Rory McIlroy complète le podium quand Tommy Fleetwood et Viktor Hovland partagent la quatrième place à six coups du vainqueur.A bonne distance, Victor Perez a su terminer ce British Open la tête haute. Le Français, qui est descendu sous le par lors des trois premiers tours, n’a pas dérogé à cette habitude ce dimanche. Pourtant, avec un bogey concédé dès le premier tour, cette ultime journée de compétition ne démarrait pas sous les meilleurs auspices pour le Tricolore. Toutefois, dès le cinquième trou, Victor Perez s’est remis sur la bonne trajectoire. Descendant sous le par aux trous numéros 12 et 14, le natif de Séméac termine sa semaine à sept coups sous le par pour une 34eme place finale, à égalité avec notamment Lee Westwood ou le numéro 3 mondial Jon Rahm, avec lequel il partageait sa partie. « A l'image des quatre journées, c'est bien dans l'ensemble, solide, sans jamais que ça ne se soit goupillé dans mon sens, a confié Victor Perez à l’issue de son parcours dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je ne suis pas loin du compte, un ou deux points par tour en moins avec un plus de réussite et j'aurais fini pas loin. Mais c'est ainsi pour tous les joueurs du champ ! » Après avoir manqué le cut à de nombreuses reprises sur les tournois majeurs, le Français peut se satisfaire de cette performance sur l’exigeant parcours de Saint-Andrews.Cameron Young (USA) 269 (64-69-71-65)Rory McIlroy (NIR) 270 (66-68-66-70)Tommy Fleetwood (ANG) 274 (72-69-66-67)Victor Hovland (NOR) 274 (68-66-66-74)Brian Harman (USA) 275 (73-68-68-66)Dustin Johnson (USA) 275 (68-67-71-69)Bryson DeChambeau (USA) 276 (69-74-67-66)Patrick Cantlay (USA) 276 (70-67-71-68)Jordan Spieth (USA) 276 (71-69-68-68)Victor Perez (FRA) 281 (71-69-71-70)