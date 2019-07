British Open: Lowry vainqueur devant Fleetwood

Shane Lowry a remporté le British Open ce dimanche à Royal Portrush devant Tommy Fleetwood et Tony Finau. En avance à la veille de cette 4e journée, l'Irlandais a conforté l'écart en sa faveur, rendant une carte de 72 (+1) tandis que l'Anglais Fleetwood a terminé avec 74 coups. Le troisième pensionnaire du podium, Finau, a quant à lui fini son dimanche avec une carte de 71 (0). Lowry s'adjuge le premier Majeur de sa carrière grâce à ses six coups d'avance sur Fleetwood, et huit de mieux que l'Américain Finau.

Côté tricolore, Benjamin Hebert termine loin, à la 41e position du classement final (+2). Romain Langasque échoue pour sa part au 63e rang (+5).