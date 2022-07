British Open : Hovland et McIlroy partagent la première place

Tied at the top.

La hiérarchie a changé à Saint-Andrews. Alors que Cameron Smith s’est installé en tête ce vendredi au terme du deuxième tour, le « moving day » n’a jamais mieux porté son nom. En effet, le troisième tour de la 150eme édition du British Open a vu Viktor Hovland et Rory McIlroy hausser le ton sur le « Old Course ». Le Norvégien a réalisé un début de parcours quasiment parfait avec un birdie sur les 3eme, 4eme, 5eme et 6eme trous. Jamais en difficulté, avec aucun bogey à son actif, Viktor Hovland a ajouté deux birdies sur le retour pour une carte de 66 pour un total à seize coups sous le par. Le Nord-Irlandais a été plus timide sur le début de parcours avec un birdie sur les 5eme, 6eme et 9eme trous. Rory McIlroy a alors enchaîné avec un eagle sur le trou numéro 10. La seule fausse note de la journée restera un bogey au trou numéro 17, qui a été effacé sur le dernier obstacle du parcours. Rendant la même carte que Viktor Hovland, le Nord-Irlandais partage la première place avec le Norvégien.Si un nouveau duo s’est installé au sommet de la hiérarchie, c’est en raison des difficultés vécues par Cameron Young et Cameron Smith à l’occasion de ce troisième tour. L’Américain, qui a concédé trois bogeys sur les 18 trous du parcours, a rendu une carte de 71, soit un seul coup sous le par. Emargeant à 12, Cameron Young compte désormais quatre coups de retard sur les leaders et a le même score de Cameron Smith. L’Australien a démarré sa journée de la pire façon possible, avec un bogey au trou numéro 1, qu’il a effacé au numéro 9. Mais un double bogey concédé au numéro 13 a changé la donne, qu’il n’a pu que réduire au numéro 14. Terminant à un coup au-dessus du par, l’Australien a perdu gros. En effet, la concurrence est au contact avec Si Woo Kim et Scottie Scheffler qui n’ont qu’un coup de retard alors que Dustin Johnson pointe à deux longueurs. La plus belle remontée de ce troisième tour revient à Kevin Kisner, qui a rendu une carte à sept coups sous le par et pointe à la 13eme place.Victor Perez, de son côté, a continué sur sa lancée et a terminé ce troisième tour à un coup sous le par. Bien lancé avec un birdie aux 5eme, 9eme et 10eme trous, le Tricolore a connu une perte de régime sur les deux obstacles suivants puis au 17eme trou. Heureusement, un dernier birdie au numéro 18 lui a permis de réaliser une belle carte, qui le place à la 24eme position avant le dernier jour de compétition. « Je suis bien content dans l'ensemble, même si je n'ai pas tiré le maximum du bon élan à mi-partie, a confié Victor Perez après sa partie dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. C'est toujours bien de finir par un birdie, après ces bogeys et cette occasion manquée au 14. Je n'ai pas rentré ces putts entre 5, 6, 7 mètres qui font basculer les scores, comme les leaders arrivent à faire. C'est juste un problème de réussite. » Un Top 10 reste possible pour Victor Perez, qui n’est qu’à quatre coups de Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick et Adam Scott.Rory McIlroy (NIR) 200 (66-68-66)Cameron Young (USA) 204 (64-69-71)Cameron Smith (AUS) 204 (67-64-73)Si Woo Kim (CdS) 205 (69-69-67)Scottie Scheffler (USA) 205 (68-68-69)Dustin Johnson (USA) 206 (68-67-71)Tommy Fleetwood (ANG) 207 (72-69-66)Matt Fitzpatrick (ANG) 206 (72-66-69)Adam Scott (AUS) 207 (72-65-70)Victor Perez (FRA) 211 (71-69-71)