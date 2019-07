Blaine: Morikawa et Wolff doublent DeChambeau

Ce samedi pour le compte du troisième tour de l'Open de Blaine aux Etats-Unis, Bryson De Chambeau a cédé son fauteuil de leader de l'épreuve en raison d'une carte moyenne à 71 (0). L'Américain s'est par conséquent fait doubler par trois compatriotes dont Collin Morikawa et Matthew Wolff qui se partagent la plus haute marche du classement (-15). Ce dernier a réussi la meilleure performance du jour, rendant une carte de 62.

Le verdict final sera rendu demain après la dernière journée.

17/18 greens in regulation.

12/14 fairways hit.@collin_morikawa joins Wolff atop the @3MOpen leaderboard after a second-round 6⃣4⃣.#LiveUnderPar pic.twitter.com/jyeVEL1v8t