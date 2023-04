Augusta : Tiger Woods, blessé, abandonne le Masters

Tiger Woods n'enfilera pas une sixième veste verte à Augusta. Engagé au Masters, le golfeur américain a finalement dû se résoudre à abandonner le Majeur suite à une blessure. Touché à la jambe droite suite à un terrible accident de voiture en février 2021, Woods n'était pas du tout dans une bonne forme. Aperçu samedi en train de boîter bas, il a dû abandonner ce dimanche et un communiqué du Masters est tombé en début d'après-midi (heure française) afin d'officialiser cet abandon. Le golfeur américain ne jouera pas les 11 trous qui lui restaient à disputer lors de son troisième tour et les 18 du dernier tour derrière.

Bien trop en délicatesse avec sa jambe et dernier avant ce dimanche, Woods a préféré abandonner. La journée d'hier a été très difficile, avec un temps froid et un terrain trempé par des trombes d'eau. Mais malgré cette douleur immense à la jambe et le temps, Tiger Woods avait réussi hier à franchir le cut (+3), son 23e d'affilée. Une performance exceptionnelle qui lui permet de rejoindre au tableau d'honneur Gary Player et Fred Couples. Celui qui a gagné cinq fois le Masters d'Augusta et qui compte 15 Majeurs dans sa carrière n'est cependant pas sûr de revenir sur le circuit cette année et il faudra suivre son état de santé de près.