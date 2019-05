AT&T Byron Nelson: Première pour Kang

Kang Sung-Hoon a remporté dimanche le AT&T Byron Nelson, à Dallas, son premier succès sur le circuit PGA.

Le Sud-Coréen, en tête avant le dernier tour, a rendu une dernière carte de 68 pour égaler le record du tournoi (-23) et s'imposer avec deux longueurs d'avance sur les Américains Matt Every et Scott Piercy.

Brooks Koepka, le triple vainqueur de tournois majeurs, prend la quatrième place (-20).