World Rugby : Les sélections vont bien jouer six matchs en sept semaines à l'automne

Le Conseil de World Rugby adopte un calendrier 2020 provisoire et adapté au #Covid19

📰 https://t.co/YLPVlXiVQE pic.twitter.com/CmHentvHRh



— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) July 30, 2020

Le Rugby Championship condensé



@BernardLaporte_ : "la position adoptée par le Conseil aujourd'hui représente la meilleure solution possible dans l'intérêt du rugby dans son ensemble..."

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) July 30, 2020

Vers un « Tournoi des 8 Nations »

World Rugby a fini par trancher. Après moult réunions et désaccords, l’instance internationale du rugby a fixé les règles du jeu pour la fenêtre internationale d’automne qui, à la suite de l’annulation des matchs prévus en juillet, sera bien allongée pour atteindre une durée de sept semaines pour les nations de l’Hémisphère Nord et de six semaines pour celles de l’Hémisphère Sud. Pour ce qui est des nations du nord, dont le XV de France, cette fenêtre démarrera le 24 octobre prochain pour se conclure le premier week-end du mois de décembre. Dans cet intervalle, World Rugby prévoit une reprogrammation des matchs du Tournoi des 6 Nations 2020 devant encore être disputés les 24 et 31 octobre. Les sélections seront ensuite mises au repos le week-end du 7 novembre avant d’enchaîner avec quatre week-ends de matchs internationaux jusqu’au début du mois de décembre.En ce qui concerne l’Hémisphère Sud, World Rugby a confirmé le resserrement du calendrier du Rugby Championship. Le tournoi sera ainsi organisé à partir du 7 novembre et jusqu’au deuxième week-end du mois de décembre uniquement sur le territoire néo-zélandais. « Les restrictions liées au Covid-19 continuant d'avoir un impact sur les conditions de déplacement et d'entrée dans les différents pays, à titre exceptionnel, le Rugby Championship 2020 se déroulera sur une période réduite de six semaines entre le 7 novembre et la deuxième semaine de décembre, la SANZAAR ayant demandé à la Nouvelle-Zélande de l'accueillir », confirme World Rugby dans son communiqué. Afin de permettre l’organisation de cette fenêtre internationale exceptionnelle, World Rugby a également confirmé amender à titre provisoire son Règlement 9 sur la disponibilité des joueurs, qui limite en temps normal à trois week-ends en novembre la durée de la période internationale.Cette décision de World Rugby, qui va permettre l’organisation de quatre test-matchs à l’issue de la période réservée au Tournoi des 6 Nations, ouvre la porte à l’organisation d’un « Tournoi des 8 Nations » exceptionnel. Un tournoi qui rassemblera les 6 Nations ainsi que deux invités qui devraient être les Fidji et le Japon, qui seront chacun versés dans un groupe de quatre complété par trois nations de l’Hémisphère Nord. Une fois les trois journées de la phase de poules conclue, un match de classement sera organisé afin de boucler le programme de cette trêve internationale rallongée, permettant aux fédérations de maximiser leurs revenus à l’occasion des six rencontres que leurs sélections respectives disputeront. « Aujourd'hui est un jour important pour notre sport car il constitue un premier pas vers la reprise après la pandémie mondiale de Covid-19, a déclaré Bernard Laporte, vice-président de World Rugby, dans un communiqué. Ça n'a pas été une mince affaire et nous avons eu beaucoup de discussions franches, mais la position adoptée par le Conseil aujourd'hui représente la meilleure solution possible dans l'intérêt du rugby dans son ensemble. » World Rugby et les fédérations doivent maintenant confirmer la teneur du calendrier des rencontres, mais le cadre global est désormais entériné.