Rugby Championship : Une plainte déposée par l'Australie contre Mathieu Raynal

Les Wallabies l’ont vraiment mauvaise ! Auteurs d’une belle remontée face à la Nouvelle-Zélande la semaine passée, les joueurs australiens ont vu la victoire leur échapper sur la toute dernière action. Bernard Foley a été sanctionné par l’arbitre français Mathieu Raynal pour avoir pris trop de temps pour jouer une pénalité à cinq mètres de son en-but. Alors que l’ouvreur des Wallabies a joué la montre pour atteindre la fin du temps réglementaire, l’arbitre de la rencontre a ordonné une mêlée avec introduction pour les Néo-Zélandais. Une action qui a conduit à l’essai de la victoire signé Jordie Barrett. Alors que Dave Rennie et ses joueurs n’ont pas été tendre avec l’officiel de match et, une semaine après la rencontre, c’est la Fédération Australienne de rugby (Rugby Australia) qui s’est saisie du dossier. En effet, cette dernière a officiellement déposé une plainte auprès de World Rugby afin d’avoir un éclaircissement quant à l’application de la règle par Mathieu Raynal.

Raynal maintenu pour la revanche

Une plainte qui met en avant une différence de traitement de la part de l’arbitre français entre les deux formations durant cette rencontre. Rugby Australia a pointé du doigt le fait que Richie Mo’unga ait pris pas moins de 85 secondes afin de frapper une pénalité à dix minutes du terme de la rencontre… sans recevoir la moindre remontrance de la part de Mathieu Raynal. Ce dernier assurera le rôle d’arbitre de touche ce samedi à l’occasion de la revanche disputée sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland, match qui sera dirigé par l’Irlandais Andrew Brace. « Nous devons canaliser notre frustration à l'égard de cette décision, a confié face à la presse le deuxième-ligne Jed Holloway. Nous sommes encore amers de la façon dont nous avons perdu, mais on se doit de bien agir. Nous devons contrôler ce que nous pouvons, peu importe si Mathieu Raynal est susceptible. Si nous jouons bien pendant 80 minutes, je suis sûr que nous obtiendrons un bon résultat. »