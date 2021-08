Rugby Championship : Les All Blacks finiront la compétition en Australie

Finalement, les All Blacks devraient bel et bien pouvoir terminer le Rugby Championship ! Vendredi dernier, l’équipe néo-zélandaise avait annoncé se retirer provisoirement de la compétition, avant le deuxième week-end de jeu, suite au nouveau confinement mis en place dans le pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Un confinement qui durera au moins jusqu’à vendredi dans tout l’archipel et jusqu’au 31 août à Auckland, alors que la Nouvelle-Zélande a dû déplorer, depuis le début de la pandémie, 26 décès et 3054 cas positifs, et alors que seulement 19,4% de la population du pays est complètement vaccinée.

Tous les matchs restants en Australie

Selon le New Zealand Herald, les All Black disputeront leurs cinq derniers matchs du Rugby Championship en Australie, à commencer par celui contre les Wallabies le 4 septembre à Perth. Ils joueront ensuite leurs deux matchs contre l’Argentine (les 11 et 18 septembre) et leurs deux matchs contre l’Afrique du Sud (le 25 septembre et le 2 octobre) dans l’Etat du Queensland (Brisbane ?), qui a accepté que les Pumas et les Springboks y restent en quarantaine jusqu’à la fin de ce tournoi qui réunit chaque année les quatre meilleures nations de l'Hémisphère Sud. Trois matchs se sont déroulés jusqu’à ce jour, et ils ont vu la victoire de la Nouvelle-Zélande sur l’Australie (57-22) en ouverture, puis les deux succès de l’Afrique du Sud contre l’Argentine (32-12 puis 29-10) à Port Elizabeth, chez les Springboks. Les champions du monde 2019 occupent donc la tête du classement provisoire avec neuf points, devant la Nouvelle-Zélande (5 points), l'Australie et l'Argentine (0 point) mais la compétition est encore longue