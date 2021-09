Rugby Championship : La Nouvelle-Zélande corrige l'Australie et prend les commandes

#Rugby #TRC

🧹Nueva Zelanda barrió 3-0 a Australia en la #BledisloeCup 2021



Hoy en Perth, los All Blacks vencieron sin problemas 38-21 a los Wallabies



⚫️⚫️Dominio absoluto en todas las facetas del juego de los hombres de negro en el clásico de Oceanía#AUSvNZL



Trois essais néo-zélandais en moins d'un quart d'heure !



Jordie Barrett 🟥 sexto expulsado en la historia de All Blacks



Resté terre d'exploit pour les Wallabies depuis cette fameuse gifle (47-26) du 10 août 2019 assénée aux All Blacks,Toujours invaincus cette année,, ce match dans le match au sein même du tournoi entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie et uniquement eux. Les tenants du titre comptent désormais un point d'avance sur l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Juste récompense pour ces All Blacks qui n'ont pas mis très longtemps dimanche pour concrétiser leur domination face aux Wallabies. Le premier des six essais de son équipe dans cette partie (contre trois côté australien), Jordie Barrett l'a en effet inscrit au bout de 18 minutes, en conclusion d'un magnifique mouvement initié par son frère Beauden Barrett. Ce même Jordie Barrett a ensuite laissé ses coéquipiers à quatorze pour une intervention illicite sur Koroibete.En seconde mi-temps, l'Australie s'est refait un temps une santé, grâce à Fainga'a, mais les All Blacks ont très vite repris les choses en main et leurs vagues incessantes ont fait mouche à quatre reprises encore, avec notamment trois essais marqués en moins de quinze minutes de temps, par Will Jordan, Havili, auteur d'un doublé dans cette partie, et Leinert-Brown. Trois minutes plus tard, George Bridge a fait comprendre une dernière fois à ses adversaires qu'ils ne valaient pas mieux actuellement que de joueur les victimes expiatoires des All Blacks. Y compris sur ce terrain qui avaient donné lieu lors de la dernière confrontation entre les deux équipes à l'une des plus lourdes humiliations de la Nouvelle-Zélande dans son histoire. Dimanche, la chanson a été toute autre et l'affront définitivement lavé.