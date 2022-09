Rugby Championship (J6) : Les Blacks déroulent mais doivent patienter

Les Blacks ont presque le trophée en poche

RUGBY CHAMPIONSHIP / 6EME JOURNEE

Samedi 24 septembre 2022

Classement

Ce sera finalement un bilan de quatre victoires et deux défaites pour la Nouvelle-Zélande dans ce Rugby Championship 2022 ! Battus en Afrique du Sud et par l'Argentine lors des 1ere et 3eme journées, les All Blacks ont bien terminé la compétition, avec une deuxième victoire de suite contre l'Australie. Mais si le succès chez les Wallabies la semaine passée avait été étriqué (37-39), celui de ce samedi à l'Eden Park d'Auckland s'est avéré bien plus facile : 40-14 ! Le match a très mal commencé pour les Australiens, réduits à 14 dès la 2eme minute suite au carton jaune reçu par Jed Holloway pour un placage haut. Mais les Blacks n'en ont pas profité, puisque le score est resté à 0-0 pendant 21 minutes, le temps que Richie Mo'unga n'inscrive une première pénalité.. A la 27eme, l'arbitre a accordé un essai de pénalité aux Néo-Zélandais car les Australiens ont écroulé le maul, et Dave Porecki a même reçu un carton jaune sur cette action (17-0, mt).Le festival All Blacks s'est poursuivi en deuxième période, avec un essai signé Sam Whitelock en force sous les poteaux (24-0, 43eme), puis à la 54eme, ils sont encore allés dans l'en-but, grâce à un ballon porté côté gauche et une action conclue par Codie Taylor (32-0).. Mais six minutes plus tard, Samisoni Taukei'aho a redonné une balle avance aux locaux grâce à un énorme travail des avants (37-7). Après la sirène, l'Australie s'est offert un deuxième essai, signé Jordan Petaia sous les poteaux. Mais cela ne change rien à la situation : la Nouvelle-Zélande l'emporte avec le bonus offensif et doit attendre le résultat d'Afrique du Sud - Argentine ce samedi soir. Mais pour gagner le Rugby Championship, les Springboks doivent battre les Pumas avec le bonus offensif et un écart de +39. Autant dire que la trophée est déjà presque dans la poche des Blacks.- Australie : 40-14Afrique du Sud - ArgentineAfrique du Sud 14Australie 10Argentine 9