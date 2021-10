Après s'être imposé de 19 points samedi dernier contre l'Argentine (27-8), l'Australie l'a cette fois emporté de 15 points (32-17) ce samedi contre ces mêmes Pumas, à l'occasion de la 6eme et dernière journée du Rugby Championship. "Ces mêmes Pumas", pas tout à fait, puisque les Argentins étaient notamment privés de Santiago Medrano et Pablo Matera, deux des six joueurs exclus de la sélection pour avoir quitté l'Etat du Queensland, en Australie, qui accueille cette édition 2021 dans une "bulle sanitaire", pour se rendre en Nouvelle Galles du Sud. Les Wallabies ont largement dominé cette rencontre pendant une heure, à tel point qu'on pouvait se demander si les Argentins, qui n'ont pas remporté le moindre point dans cette compétition, n'allaient pas encaisser une très lourde défaite. Mais les Pumas ont finalement réagi et ont sauvé l'honneur en marquant deux essais, pour finir sur une bonne note.

Kellaway débute son festival

C'est Folau Fainga'a qui a inscrit le premier essai de cette partie, alors que les Australiens étaient en supériorité numérique après le carton jaune reçu par Tomas Lavanini. Après une touche à 5m côté gauche et un ballon porté, les joueurs se sont désolidarisés les uns après les autres et le talonneur a surgi pour aller marquer (8-0, 28eme). Puis le festival Andrew Kellaway a débuté à la 34eme minute. Le centre de bientôt 26 ans, pour sa sixième sélection, a inscrit son premier essai du match après une touche côté gauche, un petit maul et un enchaînement de passes, ce qui a permis à l'Australie de rentrer aux vestiaires en menant 15-3.

Un doublé pour Gallo

Trois minutes après la reprise, c'est Samu Kerevi qui a filé dans l'en-but, sur une passe parfaite de Quade Cooper (20-3). Puis aux 54eme et 58eme minutes, face à des Argentins dépassés par le rythme australien et ratant de très nombreux placages, Kellaway a inscrit deux essais quasi-identiques, en concluant derrière la ligne un joli mouvement collectif des Wallabies (32-3, 58eme). Et alors qu'on pensait les Pumas asphyxiés, ils sont parvenus à trouver un second souffle face à des Australiens dans le dur physiquement à leur tour. Deux essais signés du remplaçant Thomas Gallo aux 63eme et 72eme minutes, et quasiment identiques eux aussi, après une touche côté gauche, un jeu de passes et de la percussion pour aller marquer. Même en souffrant sur la fin, l'Australie s'offre donc une quatrième victoire en six matchs et s'assure la deuxième place, alors que l'Argentine finit bonne dernière. On reverra ces deux équipes lors de la Tournée de novembre dans l'Hémisphère Nord.



RUGBY CHAMPIONSHIP

6eme journée - Samedi 2 octobre 2021

Australie - Argentine : 32-17

12h05 : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud



Classement général

1- Nouvelle-Zélande, 24 points >>> CHAMPIONNE

2- Australie, 18 points (+1 match)

3- Afrique du Sud, 11 points

4- Argentine, 0 point (+1 match)