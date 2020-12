Rugby Championship (J6) : L'Australie et l'Argentine une nouvelle fois dos à dos

Deux matches nuls en deux rencontres entre les deux sélections

L’Australie et l’Argentine croisaient le fer ce samedi à Sydney. Une rencontre synonyme de match de clôture de cette édition du Rugby Championship, que la Nouvelle-Zélande allait remporter sauf en cas de victoire de l’Argentine de 93 points ou de l’Australie avec 101 longueurs d’avance …. Autrement dit, un scénario quasi impossible. Le capitaine argentin Pablo Matera était absent, tout comme ses coéquipiers Guido Petti et Santiago Socino, tous les trois écartés pour avoir tenu des propos discriminatoires et xénophobes sur les réseaux sociaux entre 2011 et 2013. Les affaires des Pumas ne se sont pas arrangées en début de partie. Le deuxième ligne Marcos Kremer averti, l’Australie a marqué les premiers points par Reece Hodge sur pénalité. Dix minutes avant la mi-temps, au tour de l’Australie de se retrouver en infériorité numérique. Et les Pumas n’ont pas laissé passer cette belle occasion de prendre les devants.L’ailier Bautista Delguy, tout juste officialisé comme nouveau joueur de Bordeaux-Bègles, a profité d’une belle action collective pour marquer le premier essai du match. Après un bon ballon porté dans les 22 mètres argentins, Felipe Ezcurra s’est échappé en solitaire et a servi son coéquipier qui est allé aplatir.. L’Australie, malgré l’expulsion à l’heure de jeu de son troisième ligne Lukhan Salakaia-Loto, a égalisé par Michael Hooper, auteur du seul essai des siens après une touche dans les 5 mètres adverses.. Argentins et Australiens se sont ainsi quittés sur un score nul (16-16), comme à l’aller (15-15) le 21 novembre dernier. Ce score permet aux Pumas de terminer deuxième du classement général avec un meilleur goal-average que les Wallabies.2- Argentine, 8 points3- Australie, 8 pointsAustralie -: 5-43- Nouvelle-Zélande : 24-22Nouvelle-Zélande -: 15-25Argentine - Australie : 15-15Argentine -: 0-38Australie - Argentine : 16-16* L'Afrique du Sud tenante du titre, a déclaré forfait par manque de préparation