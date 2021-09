Rugby Championship (J5) : Les All Blacks sacrés après leur courte victoire sur les Springboks

Il ne pouvait en être autrement 🔥

Les @AllBlacks ont réservé le Kapa O Pango à leurs rivaux ancestraux 💥#NZLvRSA100, en ce moment sur @canalplus ! 📺 pic.twitter.com/5Y9aVylf5K



— Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) September 25, 2021

Jordie Barrett héros des Blacks

RUGBY CHAMPIONSHIP

5eme journée - Samedi 25 septembre 2021

Classement général

C'était la 100eme confrontation entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, et cela a sans doute été l'une des plus serrées de l'histoire ! Les All Blacks se sont imposés 19-17 ce samedi à Townsville en Australie lors de la 5eme journée du Rugby Championship, face à des Springboks qu'ils affrontaient pour la première fois depuis la phase de poules de la Coupe du Monde 2019. Les Blacks sont donc assurés de remporter le Rugby Championship avant même la dernière journée, pour la huitième fois depuis que l'Argentine a intégré la compétition en 2012. Mais ils ont souffert et ont commis des erreurs assez inhabituelles pour eux.Après plusieurs temps de jeu, Codie Taylor a hérité du ballon dans son propre camp, évité deux placages et percuté avant de donner à Will Jordan, qui a remonté 40 mètres balle en main avant d'aller marquer (7-0). Mais cela n'a pas du tout impressionné les champions du monde, qui ont réagi immédiatement en marquant eux aussi un essai, à la 5eme minute. Un essai plein d'opportunisme, puisque sur une chandelle de Faf de Klerk, George Bridge, à quelques mètres de l'en-but, n'est pas parvenu à capter le ballon alors qu'il était seul, et S'busiso Nkosi en a profité pour le saisir et aller marquer. Malheureusement pour les Boks, Handre Pollard n'a pas transformé l'essai (7-5), et ces deux points ont coûté cher au final.Car aucun autre essai n'a été inscrit lors des 75 minutes suivantes ! Les deux équipes ont fait payer l'indiscipline adverse en marquant sur pénalités : deux pour Pollard pour permettre à l'Afrique du Sud de mener 11-7 à la 13eme minute, puis deux pour Jordie Barrett pour permettre aux Blacks de mener 13-11 à la mi-temps. Rien n'a changé en deuxième mi-temps, avec une solide défense sud-africaine et des Néo-Zélandaise perdant plusieurs ballons précieux, notamment en touche, et de l'indiscipline sanctionnée par des pénalités., où les All Blacks ont obtenu une pénalité à 40m côté gauche. Jordie Barrett n'a pas tremblé et a donc offert la victoire à son équipe dans ce 100eme Blacks-Boks, et la victoire finale dans le Rugby Championship 2021 ! Les deux équipes se retrouveront samedi prochain, et on espère autant de suspense !- Afrique du Sud : 19-17Australie - Argentine2- Afrique du Sud, 11 points (5 matchs)3- Australie, 9 points (4 matchs)4- Argentine, 0 point (4 matchs)