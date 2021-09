Rugby Championship (J3) : Cooper et l'Australie s'offrent le scalp de l'Afrique du Sud au finish

8/8 pour Cooper au pied

Comme un symbole, Quade Cooper, rappelé en sélection après plus de quatre ans d'absence, a offert à l’Australie sa première victoire dans ce Rugby Championship édition 2021. Après avoir subi la loi de la Nouvelle-Zélande à trois reprises le mois dernier, une fois en amical (33-25) et les deux suivantes (57-22 et 38-21) en ouverture de cette compétition entre les meilleures sélections de l’Hémisphère Sud, les Wallabies l’ont emporté au bout du suspense (28-26), grâce à une pénalité lointaine (45m), et excentrée côté droit, de leur revenant. L’ouvreur a envoyé le ballon entre les perches, provoquant ainsi des scènes de liesse dans le Cbus Super Stadium de Gold Coast. Ses partenaires ne s’y trompent pas non plus et sont venus fêter leur héros dans la foulée. A l’image de ce huitième coup de pied réussi en autant tentés, soit un total de 23 points inscrits, l’homme aux 71 sélections avec l’Australie a porté les siens pendant 80 minutes.Les joueurs de Dave Rennie ont rejoint le vestiaire avec une avance de huit points à mi-parcours, Cooper convertissant toutes ses tentatives dont une transformation qu’il a dû botter après l’unique essai australien signé Andrew Kellaway, furtif sur le côté droit avant d’aller aplatir en solitaire au centre à la 17eme minute. Toutefois, cette avance a fondu comme neige au soleil quand les Sud-Africains ont su passer la ligne d’essai à deux reprises en seconde période, par l’intermédiaire de leur talonneur Malcom Marx. Deux essais copies conformes venus conclure un groupe pénétrant. Cela n’aura donc pas suffi pour des Sud-Africains qui tombent pour la deuxième fois depuis leur sacre mondial au Japon il y a deux ans. Après cette première défaite dans ce Rugby Championship, ils conservent la deuxième place avec leurs cinq unités de retard sur la Nouvelle-Zélande, et désormais six d’avance sur leurs bourreaux. La revanche, dans le cadre de la quatrième journée, se tiendra le samedi 18 septembre au Suncorp Stadium de Brisbane.