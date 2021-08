Jusqu'à la mi-temps, rien d'anormal



L'Eden Park, quel doux joli nom. Pourtant,. L'Australie n'a pas créé l'exploit ce samedi à l'occasion de la première journée du Rugby Championship, la compétition phare du rugby international de l'hémisphère sud réunissant les quatre meilleures nations avec également l'Afrique du Sud et l'Argentine. Déjà défaits une semaine plus tôt, déjà à Auckland également, les Wallabies avaient perdu la première manche de la Bledisloe Cup (33-25), ce trophée remis en jeu tous les ans entre les deux nations demeurera donc une fois encore au pays du long nuage blanc. Il n'a plus traversé la mer de Tasman depuis 2003.Ce samedi,de l'ailier, exceptionnellement repositionné au centre (7-0, 4eme). Les Wallabies ont répliqué par l'intermédiaire de l'ailier Andrew Kellaway, un des rares à tenir la comparaison avec les NZ (7-5, 7eme). Son doublé en seconde période (68eme) est resté vain, tout comme la réalisation du demi de mêlée Tate McDermott venu conclure un long temps fort jaune et vert devant l'en-but des Blacks juste avant le repos (39eme). Avec un score de 23-15 à la pause et du répondant notamment dans le combat, les hommes de Dave Rennie ont cru détenir la clé de l'exploit.Un dessein tué dans l'œuf par les locaux. En dépit d'un nouveau temps fort australien et d'un carton jaune sorti en outre à l'encontre d'Ardie Savea, les hommes en noir se sont montrés impitoyables avec leur voisin océanien.. Les essais sont ensuite tombés les uns après les autres, jusqu'à la dernière seconde, pour atteindre la barre de huit et sceller la marque finale à un sévère 57-22. Un score record, c'est le plus grand écart jamais enregistré entre ces deux équipes ! Les All Blacks entament de manière idéale le tournoi, empochant le bonus offensif, une semaine avant le match retour en Australie. Plus tard ce samedi, l'Afrique du Sud recevra l'Argentine à 16h.