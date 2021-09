Rugby Championship - Afrique du Sud : Kolbe toujours pas opérationnel

80 minutes et puis c’est tout. Titulaire avec l’Afrique du Sud lors de la victoire 29-10 contre l’Argentine à l’occasion de la 2eme journée du Rugby Championship le 21 août, Cheslin Kolbe n’a plus rejoué au rugby, et notamment depuis l’annonce de son transfert de Toulouse à Toulon le 27 août. L’arrière (ou ailier) de bientôt 28 ans (il les fêtera le 28 octobre) ne jouera pas samedi en clôture du Rugby Championship contre la Nouvelle-Zélande en Australie, car il n'est toujours pas remis de sa blessure à la jambe.

Nienaber : "Cela aurait été bien que Cheslin revienne jouer ce week-end"

« Il s'est blessé pendant la période de repos entre la 2eme et la 3eme journée, lors de la séance du vendredi où nous avons eu une simulation de jeu. Il en a pour quatre à six semaines. (…) Nous avons suivi tout le processus de guérison et une partie de la phase de retour consiste à participer à des séances d'entraînement, a expliqué le sélectionneur Jacques Nienaber en conférence de presse. La semaine dernière, il a fait des séances sans contact et a eu une exposition limitée aux séances d'entraînement, et cette semaine, il y a eu plus d'exposition, lui permettant d'avoir plus de contacts, de le mettre à l'aise avec cela. Tous nos joueurs (en rééducation) font comme ça. Il s'entraînera encore demain (mercredi). Il s'entraînera encore toute la semaine avec nous jusqu'à ce que nous voyions que son fonctionnement est assez bon et qu'il a confiance en ses capacités, puis nous le réintroduirons dans un match. Cela aurait été bien que Cheslin revienne jouer ce week-end, mais nous avons pleinement confiance en Sbu (Nkosi). Il a été excellent pour nous depuis 2018. Nous lui avons offert son premier match test contre l'Angleterre et nous avons passé de bons moments avec Sbu. Il a été excellent pour nous. » Les supporters toulonnais espérent que leur nouvelle star revienne en forme de l'Hémisphère Sud pour débuter sa saison de Top 14



Le XV sud-africain contre la Nouvelle-Zélande : le Roux - Nkosi, Am, de Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) de Klerk - Vermeulen, Smith, Kolisi (cap) - de Jager, Etzebeth - Nyakane, Mbonambi, Nché



Les remplaçants : Marx, Kitshoff, Koch, Mostert, Wiese, H.Jantjies, E.Jantjies, Steyn