Nouvelle-Zélande : Le carton rouge reçu par Jordie Barrett finalement annulé

🗞️ NEWS | Jordie Barrett will be available for selection to face Argentina on Sunday.#NZLvARG @Fortinet #TRC2021

— All Blacks (@AllBlacks) September 7, 2021

J.Barrett disponible face à l’Argentine

Jordie Barrett s’en sort très bien ! Expulsé dès la 28eme minute du choc remporté par la Nouvelle-Zélande face à l’Australie ce dimanche à Perth, l’arrière des All Blacks pourra reprendre la compétition dès le week-end prochain. Initialement convoqué ce jeudi par la Commission de Discipline de la SANZAAR, Jordie Barrett a finalement été entendu ce mercredi par l’intermédiaire d’une visioconférence par les trois juges désignés par l’organisateur du Rugby Championship afin de statuer sur la dangerosité du coup de pied au visage infligé à Marika Koroibete. Le joueur des Hurricanes a ainsi pu s’expliquer sur ce geste et a pu convaincre de l’absente d’intentionnalité. En effet, le carton rouge infligé par Jordie Barrett a été purement et simplement effacé par cette Commission de Discipline.Les juges se sont justifiés au travers d’un communiqué. « Il a légitimement sauté pour réceptionner un ballon quand, tentant de reprendre l'équilibre en retombant, son crampon est entré en contact par inadvertance avec la tête de son adversaire, a ainsi déclaré Robert Stelzner, membre de cette Commission de Discipline. La nature accidentelle de l'incident a amené le comité judiciaire à conclure qu'il n'y avait ni intention ni acte imprudent de jeu dangereux. » Alors que Jordie Barrett a pu être remplacé au bout de 20 minutes au titre d’une expérimentation validée par World Rugby lors de ce Rugby Championship, l’arrière néo-zélandais sera disponible pour le troisième match des All Blacks dans la compétition, prévu le week-end prochain face à l’Argentine sur la pelouse de Gold Coast, qui accueille une partie des rencontres en raison des restrictions sanitaires imposées par les autorités australiennes.