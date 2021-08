Championship : Une délocalisation en France à l'étude

Quelle belle pagaille ! Le Rugby Championship est plongé dans l'incertitude la plus totale depuis le début de la semaine et le reconfinement décrété en Nouvelle-Zélande suite à l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. Plusieurs mesures drastiques, telles que l'isolement des personnes voyageant depuis le pays du long nuage blanc à leur arrivée en Australie représentent autant de barrières à la tenue des rencontres du Rugby Championship, la compétition des nations majeures de l'hémisphère sud.

Un regroupement dans le Queensland privilégié

Face à la recrudescence de la pandémie, la fédération néo-zélandaise a annoncé ce vendredi se retirer de la compétition pour protéger ses joueurs. Depuis, la SANZAAR (l'instance dirigeant la compétition) réfléchit à plusieurs options afin de trouver la meilleure solution possible pour mener à bout cette édition 2021. Déjà que l'année passée les champions du monde sud-africains n'avaient pas pu participer aux débats. L'option prioritaire, et qui tient la corde, serait un regroupement de l'ensemble des équipes et des matchs dans l'état du Queensland en Australie afin de limiter les déplacements.

Pourquoi pas l'Afrique du Sud ?

Un scénario déjà adopté par les cousins treizistes de la prestigieuse NRL qui a élu le nord-est de l'ïle-continent comme théâtre de ses tragédies, principalement dans les villes de Brisbane et Townsville. L'Afrique du Sud s'est également portée candidate, publiquement et spontanément, pour accueillir la compétition sur son territoire. Cependant, une autre hypothèse évoquée, inattendue au vu de sa position géographique, prend de plus en plus d'épaisseur. Une délocalisation sur le vieux continent est à l'étude et la France serait inclue dans ce dessein.

La France ne dirait pas non

D'après L'Equipe, le président de France Rugby, Bernard Laporte, aurait été sondé et le projet le séduit. Le plus beau spectacle de rugby à XV mondial, cela ne se refuse pas. Une réunion est prévue ce lundi à Marcoussis au Centre National du Rugby. La France serait privilégiée pour recevoir les deux affiches du week-end du 10-12 septembre.