Australie : Très longue absence pour Cooper, victime d'une rupture du tendon d'Achille

Cooper incertain pour la Coupe du Monde 2023

L’Australie a fait le boulot samedi contre l’Argentine (41-26) pour lancer son Rugby Championship. Toutefois, la sérieuse blessure de Quade Cooper est venue ternir la soirée des Wallabies et de leurs supporters.avant d’être pris en charge par son staff médical et de sortir. « Nous pensons que c'est le tendon d'Achille, mais nous aurons besoin d'un peu plus de clarté à ce sujet. Ça avait l'air assez sérieux », craignait le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie après la rencontre, dans des propos rapportés par Fox Sports. Et malheureusement pour lui, son inquiétude s'est confirmée. La nature de la blessure de l’ancien Toulonnais est désormais connue.Dans le meilleur des cas, le joueur représentant le club japonais des Kintetsu Liners reviendrait à la compétition en mai ou juin 2023 mais n'aurait que peu de temps pour se remettre en jambes et retrouver un niveau international avant la Coupe du Monde en France (8 septembre - 28 octobre). Ainsi, il est légitime d'être inquiet quant à une éventuelle participation de sa part au Mondial, lui qui rêvait de revenir sur le devant de la scène après avoir été acteur des éditions 2011 et 2015. « Les obstacles sur le chemin deviennent le chemin », a réagi, par ces quelques mots, le malheureux joueur de 34 ans pas épargné par les blessures.. Ca fait beaucoup pour les Wallabies, après la fin de saison annoncée de Samu Kerevi et le retrait de Michael Hooper du rassemblement en cours pour des raisons personnelles.