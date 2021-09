Australie : Cooper de nouveau titulaire malgré le retour d'O'Connor

Hooper dans l'histoire

Samedi dernier en Afrique du Sud, à l'occasion de la 4eme journée du Rugby Championship, le demi d'ouverture de 33 ans né en Nouvelle-Zélande et toujours en attente de sa naturalisation (aidé par la nouvelle loi australienne sur l'immigration, le dossier serait sur le point d'aboutir) s'était mué en héros de l'Australie en envoyant entre les poteaux cette pénalité de la gagne (28-26) à cinquante mètres dans les ultimes secondes (les deux équipes jouaient les arrêts de jeu) face aux champions du monde alors qu'il n'avait plus porté le maillot des Wallabies depuis quatre ans (sa dernière sélection remontait à 2017). Titularisé par le sélectionneur australien Dave Rennie pour son grand retour après quatre ans d'absence, Cooper n'avait pas seulement joué les héros dans le temps additionnel en offrant sa première victoire à son équipe dans le tournoi après trois journées (deux défaites contre la Nouvelle-Zélande lors des deux premières journées). Sur chacun de ses coups de pied,, avant cette dernière de la rencontre, qui lui a valu de faire la une de tous les quotidiens australiens le lendemain. Un petit festival qu'il aura l'occasion de confirmer dès le coup d'envoi samedi, pour le deuxième match en une semaine face aux champions du monde sud-africains, cette fois à Brisbane., lui qui avait manqué les sept premiers test-matchs de son pays cette année sur blessure. « Nous avons été très fiers de l'effort fourni par nos hommes dimanche dernier et nous sommes bien conscients que cette équipe blessée des Springboks sera féroce au Suncorp Stadium », a annoncé l'entraîneur des Wallabies à deux jours de ces retrouvailles entre les deux équipes qui verrontNic White, qui avait obtenu la pénalité qui a permis à Cooper et à l'Australie de réussir l'exploit face aux Springboks, il débutera pour la première fois de la saison à la place de Tate McDermott.