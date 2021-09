Argentine : Six joueurs exclus pour avoir violé les règles sanitaires

Battue lors de ces cinq premiers matchs et bon dernière du classement à l'aube de la 6eme journée, l'Argentine aura probablement bien du mal à relever la tête dans ce Rugby Championship qu'elle pouvait difficilement plus mal négocier jusqu'à maintenant. Samedi (9h05, heure française) pour les retrouvailles, cette fois à Buenos Aires, avec cette équipe d'Australie qui ne lui avait fait aucun cadeau (27-8) le week-end dernier sur la pelouse des Wallabies, les Argentins seront en effet privés de six joueurs, dont deux habituels titulaires. Pour avoir enfreint les règles sanitaires en milieu de semaine, six joueurs des Pumas mais aussi le manager de l'équipe Lucas Chioccarelli ainsi que l'analyste vidéo de cette sélection argentine Rodrigo Martinez ont en effet été exclus sur le champ en vertu du règlement en vigueur contre le Covid-19. Santiago Medrano et Pablo Matera, les deux titulaires en question, ainsi que Sebastian Cancelliere, Joaquin Diaz Bonilla, Felipe Ezcurra et Santiago Socino et, donc, les deux membres de l'encadrement cités précédemment ont été sanctionnés pour avoir quitté mercredi soir leur camp de base de Gold Coast, dans le Queensland, pour se rendre à Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud et d'essayer ensuite de revenir à Gold Coast alors que le règlement du Queensland interdit formellement de pénétrer dans l'Etat depuis une zone de forte épidémie sans avoir obtenu au préalable une permission ou avoir respecté une période de quarantaine.

Les huit contrevenants réunis dans un hôtel en attendant la sentence

Ce que n'avaient pas en leur possession les huit Argentins, au même titre qu'ils n'avaient pas davantage prévu d'observer une période d'isolement au moment où ils ont été repérés mercredi soir. Ce qui a valu au huit contrevenants d'être immédiatement exclus. "Ce périple au delà des frontières de l'Etat est une violation directe des obligations sanitaires actuelles du gouvernement du Queensland et du plan de la Sanzaar pour le tournoi Rugby Championship. Tous les membres de ce groupe se trouvent maintenant inéligibles pour continuer à participer au Rugby Championship puisqu'ils ont enfreint les règles du tournoi", a communiqué l'organisation du tournoi, précisant que les joueurs argentins pris la main dans le sac étaient "en parfaite santé" et avaient été réunis dans un hôtel en attendant de connaître leur sort, une enquête interne ayant été ouverte par la Fédération argentine parallèlement avec les autorités sanitaires "pour clarifier et déterminer les responsabilités de ce qu'il s'est passé". A suivre...