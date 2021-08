Afrique du Sud : Une performance collective remarquable pour Jacques Nienaber

Après trois test-matchs face aux Lions Britanniques et Irlandais, les Springboks ont enchaîné avec succès. Opposés à l’Argentine pour leur entrée dans le Rugby Championship, les champions du monde se sont imposés à Port Elizabeth (32-12). Le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber a qualifié d’« exceptionnel » le travail réalisé par ses joueurs sur la pelouse malgré les circonstances. « On a fêté la victoire dans la série face aux Lions Britanniques et Irlandais samedi dernier mais nous savions que nous allions enchaîner directement avec le Rugby Championship, a déclaré le successeur de Rassie Erasmus dans des propos recueillis par le site officiel des Springboks. Dès ce lundi, quand on a commencé la première séance d’entraînement, j’ai pu voir les joueurs concernés et prêt à repartir. » Par rapport à l’équipe qui a remporté la série contre les Lions Britanniques et Irlandais, Jacques Nienaber a fait dix changements et assume son choix. « On savait qu’enchaîner cinq test-matchs, c’était beaucoup demander et on a donc fait quelques changements mais vous avez pu voir la fraîcheur des joueurs qui sont entrés, avec certains d’entre-eux qui n’avaient pas joué depuis plusieurs semaines », a ainsi confié le technicien.

Nienaber : « Les joueurs s’en sont bien sortis »

Malgré une équipe renouvelée aux deux-tiers, l’Afrique du Sud a proposé un jeu permettant de mettre en difficulté une solide équipe des Pumas. Une performance qui n’est pas passée inaperçue aux yeux du sélectionneur des Springboks. « Nous étions conscient que la cohésion pourrait être un problème avec autant de changements mais les joueurs s’en sont bien sortis, a résumé Jacques Nienaber. L’Argentine est une équipe difficile à jouer mais je tire mon chapeau à mes joueurs. Je pense que l’analyse qu’ils ont fait était parfaite et que les plans de jeu mis en place étaient excellents. » Pour cette entame de Rugby Championship, « nous n’avons jamais paniqué et, pendant un bon bout de temps, on a maîtrisé la rencontre », a ajouté le sélectionneur sud-africain. Pour la deuxième manche, également disputée à Port Elizabeth pour des raisons sanitaires, Jacques Nienaber ne cache pas que son équipe de départ va encore être modifiée. « Beaucoup de facteurs doivent être pris en considération mais le bien-être des joueurs sera très important », assure-t-il. Mais la richesse de l’effectif sud-africain devrait permettre de limiter la perte de qualité.