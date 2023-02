La libération ! Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr désormais depuis début janvier, avait connu des débuts compliqués avec le club saoudien, mais le quintuple Ballon d'Or avait fini par ouvrir son compteur buts sur penalty il y a quelques jours. Seulement, il n'avait pas encore marqué dans le jeu et le Portugais commençait à s'impatienter. Cette impatience a finalement pris fin hier avec son tout premier but inscrit dans le jeu. Après son but sur penalty la semaine dernière, CR7 a inscrit un but dans le jeu lors de la rencontre de championnat entre Al-Nassr et Al Wehda. Grâce à ce but, il a pu marquer sa 500e réalisation en championnat dans sa carrière, faisant de ce but un moment historique. Et la soirée a ensuite continué d'être merveilleuse.

CR7 inscrit un quadruplé

Il y a une semaine, sur le terrain d'Al Fateh, le vainqueur de l'Euro 2016 avait réussi à marquer sur penalty afin d'égaliser au bout du temps additionnel. Mais cette fois-ci, il a marqué dans le jeu et il a semblé libérer par ce but. Ouvrant le score sur un tir croisé du gauche, il a fait la différence à la 21e minute de jeu, tandis que le gardien adverse n'a pas semblé serein en tentant d'arrêter la frappe du Portugais. Il a ensuite inscrit un doublé quelques minutes après, lui qui a semblé être en mode fusée lors de ce match puisque le festival offensif a continué. Un troisième but est arrivé sur penalty, avant le quatrième afin de clôturer le score et de permettre à Al-Nassr de gagner le match 4 buts à 0. L'ancien joueur du Real Madrid ou encore de Manchester United va maintenant pouvoir être libéré dans sa tête après cette formidable soirée.