Après plusieurs saisons en retrait, Manchester United revient sur le devant de la scène. Actuellement troisièmes du Championnat anglais, les Mancuniens se sont offert un premier trophée depuis six ans en venant à bout de Newcastle ce dimanche en finale de Coupe de la Ligue. Si Manchester City restera l'éternel rival des Red Devils, l'entraîneur de City a tenu à saluer la belle forme de ses rivaux et considère le danger qu'ils représentent pour plusieurs trophées.

« S’ils dépensent un peu plus d’argent, oui, car ils n’en ont pas dépensé, n’est-ce pas ? Ils sont dans la position qu’ils devraient normalement avoir. (…) C’est normal qu’United soit là. Quand j’ai atterri ici, je pensais qu’United serait toujours là, pour l’histoire, pour tout, et Erik fait un travail incroyable. Et les joueurs - vous voyez à quel point ils sont engagés, comment tous ensemble, ils essaient de le faire », a révélé Pep Guardiola en conférence de presse.