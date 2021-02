Avant de défier l'Atlético Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions avec Chelsea, Thomas Tuchel affirme avoir courtisé Luis Suarez, à l'époque où il entraînait encore le PSG. « C'était une possibilité, a admis l'ancien homme fort du PSG en conférence de presse ce lundi. On a entendu les rumeurs selon lesquelles il était sur le point de quitter Barcelone, et qui ne serait pas intéressé à signer l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football mondial ? Nous avons tenté notre chance, nous n'avons pas réussi. Il a décidé de rester en Espagne, en rejoignant l'Atletico et a prouvé sa qualité depuis ».

"Suarez n'est jamais satisfait"

Avec 16 buts à son actif, Suarez figure actuellement en tête des réalisateurs de la Liga en compagnie de son ex-collègue au Barça Lionel Messi. Et Tuchel redoute l'Uruguayen : « C'est un attaquant naturel, un attaquant né, et il a la mentalité que seuls les attaquants ont, a-t-il indiqué. Cette mentalité est de montrer sa volonté, son intensité et sa colère pour marquer, marquer et marquer. Il n'est jamais satisfait. Donc quelle mentalité et quel joueur !», a ajouté le coach allemand devant les médias.