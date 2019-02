Les proches et la famille d'Emiliano Sala ont appris la triste nouvelle jeudi soir, avant qu'un communiqué officiel ne soit ensuite transmis au plus grand nombre. La police de Dorset a fait savoir que la dépouille d'Emiliano Sala avait été formellement identifiée comme étant le corps repéré depuis quelques jours dans l'épave du Piper Malibu retrouvé à 68 mètres de profondeur dans la Manche. Le petit avion avait disparu des radars depuis le 21 janvier dernier, alors qu'il emmenait l'attaquant argentin de Nantes vers Cardiff, pour offrir un nouveau défi à celui qui restait sur une première moitié de saison de bien belle facture avec les Canaris.

Depuis, chaque jour, chaque heure qui passaient faisaient évidemment perdre un peu plus espoir à l'entourage de l'ancien Caennais. Un entourage qui s'était même résolu à accepter sa disparition, tout en refusant d'évoquer ouvertement sa mort. Pourtant, dès les premiers jours des recherches à la fin du mois de janvier, les autorités compétentes avaient rapidement insisté sur le fait que les chances de retrouver un survivant, en pleine période hivernale, dans une mer très froide et après le crash potentiel d'un avion, étaient infimes. Mais le monde du ballon rond, en soutien de la famille du disparu, s'était notamment mobilisé pour faire reprendre les recherches un temps abandonnées. Elles ont donc abouti à la découverte du corps sans vie de celui qui n'aura donc jamais pu porter la tunique des Bluebirds.

Désormais, le deuil va pouvoir commencer, puis viendra le besoin pour la famille de comprendre ce qui a bien pu se passer. Car les circonstances de drame restent évidemment à découvrir. Emiliano Sala réalisait sans doute la meilleure saison de sa carrière et s'apprêtait, à 28 ans, à découvrir la très relevée Premier League. L'imbroglio autour de l'identité du pilote, d'éventuelles défaillances mécaniques, la responsabilité engagée ou non de l'intermédiaire Willie McKay, sont autant de zones d'ombre sur lesquelles la police devra enquêter afin d'apporter les réponses nécessaires à la famille et aux proches d'Emiliano Sala.