José Mourinho les voulait, il les a eus. L’ancien coach de Chelsea et de Manchester United, nouveau consultant pour Sky Sports, avait pointé du doigt les choix de Frank Lampard dimanche dernier, après le lourd revers des Londoniens à Old Trafford (4-0), et notamment le fait qu’Olivier Giroud et N’Golo Kanté étaient sur le banc au coup d'envoi.

Deux champions du monde titulaires mercredi à Istanbul, lors de la Supercoupe d’Europe perdue face à Liverpool (2-2, 5 t.a.b. à 4). Le premier a d’ailleurs ouvert le score, sur un service de Christian Pulisic, et causé beaucoup de soucis à la défense des Reds en première période. Touché à une cheville et trop juste pour débuter face les Red Devils, Kanté a lui signé une prestation étincelante.

C'est une machine Frank Lampard

Positionné à droite dans un milieu à trois, comme avec Maurizio Sarri la saison dernière, l’ancien Caennais, à l'origine du premier but, était tout simplement partout, et s’est même montré particulièrement offensif. De quoi récolter les louanges de son nouvel entraîneur, complètement sous le charme. Et il n’est pas le seul…

"Kanté est un joueur incroyable. Il est modeste, mais sur le terrain c’est une machine. Il ne s’est pas beaucoup entraîné et il avait la cheville enflée il y a deux jours. Mais il a joué 120 minutes et on a pu voir ce qu’il apporte à l’équipe aujourd’hui. Je suis ravi de travailler avec lui. Il va être énorme pour nous", a ensuite déclaré Lampard.