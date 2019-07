On ne les aura vus en action que 45 minutes, mais Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont montré qu’ils avaient déjà les crocs. A quatre jours du Trophée des champions, qui opposera samedi à Shenzhen le Paris Saint-Germain au Stade Rennais, les deux attaquants ont permis aux champions de France de remporter leur quatrième et dernier match amical de l’été, mardi face au Sydney FC (3-0).

Une rencontre dont Thomas Tuchel a profité pour procéder à une très large revue d’effectif. S’il avait aligné son équipe en 3-4-2-1 face à l’Inter Milan, l’entraîneur allemand est revenu à un plus classique 4-3-3, dans la moiteur de Suzhou. Avec Cavani en pointe, soutenu par Sarabia et Mbappé sur les ailes, le jeune Kouassi pour suppléer un Verratti ménagé et un Trapp préféré à Areola dans le but.



Encore un but pour Mbappé :



Ce onze a suffi au PSG pour prendre l’ascendant. Mbappé (9e), Cavani (13e) et Herrera (34e) ont d’abord manqué de précision, mais les Rouge et Bleu ont su régler la mire avant la pause. D’abord par l’intermédiaire du champion du monde français qui, après un une-deux avec Bernat côté gauche, a fusillé Redmayne (1-0, 37e). Puis grâce au "Matador", à l’affût sur une frappe contrée de Sarabia (2-0, 43e).

Les dix changements effectués par Tuchel à la pause ont rendu la seconde période moins intéressante. Cette nouvelle équipe (Trapp - Dagba, Bakker, Mbe Soh, Kurzawa - Hemans, Aouchiche, Zagre - Toufiqui, Guclu, Jesé) a tout de même pu s’illustrer en creusant l’écart, Guclu trompant le gardien adverse d’une Madjer sur un centre de Dagba (3-0, 89e). Ce n’est évidemment pas ce visage-là qu’aura le PSG face aux Bretons.



Cavani a ouvert son compteur :