Prochain adversaire de l’OM, dans une semaine au Vélodrome, Naples s’est largement imposé devant Liverpool (0-3), dimanche en match de préparation, du côté d’Edinbourg.

Lorenzo Insigne (17e), Arkadiusz Milik (29e) et Amin Younes (52e) ont marqué pour les Partenopei de Carlo Ancelotti.

Les Reds sont toujours privés de Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino et Alisson Becker mais l’Egyptien et les deux Brésiliens vont reprendre l'entraînement et pourraient être présents contre l’OL, mercredi prochain.