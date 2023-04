Zidane et Mourinho pistés pour succéder à Rudi Garcia !

Al Nassr cherche un nouvel entraîneur. Ce jeudi, le club saoudien a annoncé le licenciement de Rudi Garcia. Arrivé l’été dernier, l’ancien de l’Olympique Lyonnais n’a pas résisté au nouveau match nul de son équipe, deuxième du championnat derrière Al-Ittihad. Le Français paierait aussi ses relations difficiles avec une partie du vestiaire. S’il a reçu le soutien de Cristiano Ronaldo à travers un message publié sur les réseaux sociaux, Rudi Garcia a été débarqué de son poste.

Zidane ou Mourinho ciblés

Pour le remplacer, Cristiano Ronaldo aurait soufflé deux noms à ses dirigeants, selon les informations de CBS Sports. Al-Nassr se pencherait ainsi sur Zinedine Zidane et José Mourinho. Le Français est libre de tout contrat et aurait même reçu une première proposition orale. De son côté, le Portugais est en poste à l’AS Roma. Difficile d’imaginer l’un de ses deux entraîneurs rejoindre l’Arabie Saoudite, alors que les plus grands clubs les courtisent.