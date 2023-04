Zidane aux côtés de Mourinho, Ancelotti et 20 personnalités pour constituer un "conseil des sages"

Zvonimir Boban veut améliorer le jeu et "sauver" le football. Pour son 47e congrès, l'UEFA et l'ancien capitaine croate dirigeant au sein de l'instance, ont annoncé la création d'un comité de réflexion footballistique. Aux côtés d'une vingtaine de personnalités importantes du football, Zidane aurait été choisi pour faire partie de cette nouvelle entité, selon Marca. "Nous voulons que tous les plus grands entraîneurs et anciens joueurs de football en fassent partie", avait déclaré Aleksander Ceferin, sans pour autant laisser fuiter de noms.

Une première mission autour de l'arbitrage des mains ?

José Mourinho, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata et Robbie Keane feraient aussi, selon le journal espagnol, partis des heureux élus. Revenu au centre des débats ces dernières semaines, l'arbitrage des mains dans la surface pourrait être l'un des premiers sujets mis à réflexion par le groupe. Aleksander Ceferin avait d'ailleurs annoncé vouloir "faire quelque chose dans ce domaine". Pour la première fois de son histoire, le "conseil des sages" se regroupera le 24 avril, à Nyon (Suisse) au siège de l'UEFA.