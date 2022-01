Un nouveau défi en Afrique pour Aliocha Asanovic. L'ancien milieu offensif, passé par Cannes, Metz et Montpellier, a été nommé mardi sélectionneur de la Zambie. Conseiller technique des Chipolopolo depuis le mois de juillet dernier, l'ex-international yougoslave puis croate s'est engagé pour une durée de quatre ans, a indiqué la Fédération zambienne de football.



Âgé de 56 ans, le troisième du Mondial 1998 (photo) sera chargé de conduire l'équipe nationale zambienne dans les éliminatoires de la CAN 2023, dont le tour préliminaire sera tiré vendredi en marge de l'édition en cours au Cameroun. Champion d’Afrique en 2012, la Zambie reste sur trois phases finales de CAN ratées (2017, 2019 et 2021).