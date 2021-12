Youcef Belaïli, un but de folie qui déchaîne Twitter

Le but exceptionnel de Youcef Belaïli...

Présent au stade, le journaliste Lassana Camara n'en revient pas...

L'audace et le talent inouï de Belaïli dépassent l'entendement de notre confrère Nabil Djellit...

Le père du joueur est submergé par l'émotion, tout comme l'ancien Fennec, Rafik Halliche...

La petite histoire derrière la grande : Belaïli et ses coéquipiers vont avoir droit à un couscous...

Un grand champion et un grand cœur, Youcef Belaïli ? C'est l'avis d'Abdeslam Ouaddou...

Une image vaut mille mots.

Bravo aux acteurs et surtout au 12ème homme : les supporters Marocains et Algériens. Merci pour le spectacle et les émotions. Je fus bien évidemment supporter du Maroc, maintenant je me rallie comme supporter numéro 1 de mon pays de cœur 🇩🇿💚 pic.twitter.com/kG6iCEuPm5

— Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) December 11, 2021