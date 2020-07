Yaya Touré refait surface en D4 anglaise !

Yaya Touré a le sens du contre-pied. Alors que le milieu de terrain ivoirien était annoncé au Brésil, ou Botafogo puis Vasco de Gama s'étaient tour à tour mis sur les rangs pour l'accueillir, voilà que l'ancien joueur de Manchester City refait surface en Angleterre... Mais pas forcément au niveau où on l'attendait. Leyton Orient, club de League Two (équivalent de la quatrième division), annonce fièrement ce vendredi que le triple vainqueur de la Premier League a choisi d'entretenir sa condition physique sous ses couleurs.

Photos à l'appui, la formation basée à Londres publie une série de tweets dithyrambiques : "Yaya Touré, la League Two n'était pas prête" ou encore "C'est Yaya Touré, les gars, nom de Dieu !". S'il n'est pas question de contrat à ce stade, Yaya Touré savoure à 37 ans ses retrouvailles avec une vie de footballeur, lui qui est sans club depuis son départ de Qingdao Huanghai en Chine cet hiver. "Je veux profiter de mon métier jusqu'au bout", déclare le champion d'Afrique 2015 dans un entretien publié sur la page YouTube de Leyton Orient, qui s'offre là un joli coup de projecteur.

Thank you to the friendly people at @leytonorientfc for accommodating me to train with them.

It feels good to be back training and feeling the ground!

Getting well prepared for my next challenge 💪🏾 pic.twitter.com/XpwXwF57fW

— Yaya Touré (@YayaToure) July 24, 2020