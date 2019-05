Yaya Touré arrête sa carrière pour devenir entraîneur

Yaya Touré ne rechaussera plus ses crampons. L'Ivoirien, qui était libre de tout contrat depuis son départ de l'Olympiakos en décembre dernier, a officiellement mis un terme à sa carrière, comme l'a annoncé son agent au site russe Sport 24. "Je le dis pour la première fois, Yaya a décidé de mettre fin à sa carrière de champion. [...] La carrière de Yaya a été magnifique et il n’est pas un mendiant prêt à tout pour l’argent", a déclaré l'agent Dimitry Seluk.

Un clap de fin qui pourrait permettre à l'ex-joueur de Manchester City de se lancer dans une carrière d'entraîneur. "Yaya a déjà reçu une licence et à partir du mois de juin de cette année, il peut travailler comme second entraîneur dans n’importe quelle équipe. [...] Yaya dirigera un grand club et remportera un vif succès dans ce domaine", a affirmé Seluk qui, par la suite, a tenu à rappeler qu'il n'y avait pas encore d'entraîneur africain en Premier League.

Pour rappel, en tant que joueur, Touré a gagné une Ligue des champions et 2 titres de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, 3 Premier League avec Manchester City ainsi qu'une Coupe d'Afrique des nations avec la Côte d'Ivoire en 2015.