Xavi fait match nul pour sa 1ere en tant qu'entraîneur, et perd sa chaussure

Xavi n'oubliera pas sa première fois.

Après la fin de sa carrière en tant que joueur, l'ancien n°6 du Barça a pris le commandement de l'équipe d'Al Sadd, et officié pour la première fois ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions asiatique. Opposé à l'équipe Al-Duhail, les joueurs du champion du monde espagnol ont obtenu un match nul 1-1 à l'extérieur. De bon augure avant le match retour mardi prochain au Qatar.

Durant la rencontre, Xavi a montré une facette de lui qu'on ne lui connaissait pas. Alors qu'un penalty n'a pas été sifflé pour son équipe, l'Espagnol est sorti de ses gonds, donnant un coup de pied dans le vide. Un geste nerveux qui a propulsé sa chaussure à quelques mètres. Son attitude risque d'être autant scrutée que son jeu dans les prochaines semaines.

NUEVA ETAPA, NUEVO ENOJO ✅



Xavi Hernández debutó en partido oficial como técnico del Al Sadd



Peeeero, no todo fueron alegrías, ya que así explotó el ex mediocampista tras una decisión arbitral que no fue de su agrado Pateó una botella y salió volando su zapato pic.twitter.com/BCZtGB5X2A