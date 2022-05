Walid Regragui a de quoi savourer. Pour sa première saison sur le banc du Wydad, le jeune entraîneur a conduit les Rouges jusqu'à la victoire en Ligue des Champions, lundi soir contre Al-Ahly (2-0), le double tenant du trophée. « Cette victoire n’était pas facile face à une équipe habituée aux finales, habituée à jouer des matchs pareils, nous étions sous pression, mais comme je l'ai dit en conférence d’avant-match, nous nous sommes battus avec le cœur et nous avons tout donné pour gagner. Peut-être que nous n'avons pas été la meilleure équipe aujourd’hui, mais on a mérité la victoire. C'est pour cela que je voudrais dire bravo aux joueurs », a déclaré à beIN SPORTS Walid Regragui, fier du parcours réussi avec son équipe et conclu lundi soir sur la pelouse du Mohammed V.

Regragui salue « la tactique et la combativité »

« Cette victoire en Ligue des Champions d'Afrique n’était pas facile face à des équipes du calibre de l'Espérance de Tunis, du Raja ou du Ahly, mais l'équipe s'est battue, sans recrutements (la FIFA avait imposé une interdiction de recrutement, ndlr) et diminuée par le départ de beaucoup de joueurs. Grâce à la tactique et la combativité, nous avons atteint notre objectif », s'est félicité l'ancien joueur de Toulouse et de Grenoble, qui reste en course pour un triplé, avec une place de leader de la Botola et un quart de finale de Coupe du Trône contre le rival local du Raja encore à jouer.