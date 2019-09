Wenger recruté par la Fifa ?

Depuis qu'il a quitté l'organigramme d'Arsenal au printemps 2018, Arsène Wenger a n'a plus exercé dans le monde du ballon rond. Régulièrement, le technicien français rappelle pourtant à quel point il ne souhaite pas prendre sa retraite et veut relever un nouveau challenge. En début de semaine, l'Alsacien avait ainsi expliqué pour beIN SPORTS: "Je ne peux toujours pas vivre avec le fait que je ne serai plus jamais sur le banc. Je pourrais peut-être revenir pour un poste intermédiaire. Ce que je veux, c'est partager ce que je sais, ce que j'ai appris, autant que je peux dans le jeu. Mais je voudrais vivre une fois de plus l'intensité de la compétition".

Or, d'après les informations glanées par le Mirror ce vendredi, le prédécesseur d'Unai Emery sur le banc de touche des Gunners pourrait rebondir du côté de la Fifa. L'instance dirigeante du football mondial lui proposerait un poste de directeur technique.