Wendie Renard regrette l’évolution lente du football féminin

« Derrière la Coupe du Monde 2019 en France, on n'a pas réussi à surfer sur cette vague positive »

Renard : « Il manque quelque chose »

Le football féminin a pris une place non négligeable dans l’univers médiatique du ballon rond. Il y a notamment eu un grand événement organisé en France qui a pu démocratiser la discipline. C’était la Coupe du Monde 2019 qui a généré de beaux commentaires avec une équipe de France parvenue jusqu’en quarts et génératrice de belles audiences à la TV. Et depuis ? Où en est le foot féminin, en fait ?« Depuis mon arrivée en métropole en 2006, il y a eu une vraie évolution. Mais derrière la Coupe du Monde 2019 en France, on n'a pas réussi à surfer sur cette vague positive, estime Wendie Renard, la défenseuse de l’OL et des Bleues, jeudi dans L’Equipe. Il n'y a pas eu que le Covid : on n'a pas réussi à garder cet élan et on stagne. On avait un peu d'avance, au moins à l'OL, et on a facilité l'émergence du football féminin en France, mais en Italie, en Espagne et en Angleterre, elles sont passées professionnelles, et pas nous. »Les filles de Corinne Diacre engendrent de bonnes audiences mais ça retombe très vite pour ce qui est du Championnat, excepté pour un PSG-Lyon. Et encore, de temps en temps… « Il manque quelque chose. C'est moins attrayant, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que cela le devienne », regrette l’emblématique joueuse de 32 ans. « On a la chance d'être médiatisées et d'avoir Canal +, mais tant qu'il n'y aura pas un vrai cahier des charges, avec des stades de qualité, à la hauteur du diffuseur... Il y a des stades où ce n'est pas possible : vous êtes devant la télé, et vous zappez », lâche, amère, Wendie Renard. Absente lors du rassemblement de septembre, la défenseuse a été rappelée jeudi par Corinne Diacre pour les deux matchs amicaux contre l’Allemagne (le 7 octobre) et la Suède (le 11 octobre), dernières rencontres avant le tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera le 22 octobre à Auckland.