Weah donne de la voix contre le Covid-19 et pour l'ONU

« Ce pourrait être ta maman, ce pourrait être ton papa, tes frères ou tes sœurs. Dressons-nous tous ensemble pour combattre ce sale virus » : la voix est grave, comme le sujet. Contre le coronavirus, George Weah a pris le micro. Entouré de choristes, le président du Liberia préfère les paroles simples d'une chanson enjouée aux longs discours politiques. Accompagnée d'un clip très direct et explicite, le morceau a récemment reçu le soutien de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui l'a intégré à #DontGoViral, une campagne en ligne lancée par l'UNESCO afin d'informer les populations du continent sur le Covid-19, avec à l'esprit la lutte contre les fausses nouvelles.

Le message se veut simple et pédagogique : écrite par l'ancien Ballon d'Or et joueur du PSG, cette Awareness Song (chanson de la prise de conscience) insiste sur la nécessité de bien se laver les mains et de respecter les gestes barrières. Quant au format old school avec un titre diffusé sur les ondes, il se veut adapté aux réalités locales. « La majorité des gens au Liberia n'a pas accès à internet ni à Facebook, mais tout le monde écoute la radio. La chanson passera sur différentes stations du pays pour diffuser convenablement le message », a expliqué George Weah, président du Liberia depuis janvier 2018.