Wanda Nara va animer une émission de télé-réalité en Italie

#GFVIP STA TORNANDO!

La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da @alfosignorini!

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: @wandaicardi27 e @pupoghinazzi! pic.twitter.com/sxK5QgQ5Hw

— Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2019

Avec neuf buts en dix matchs, Mauro Icardi s'épanouit sous le maillot du Paris Saint-Germain. L'Argentin vit paisiblement sa nouvelle vie parisienne, accompagné de sa femme et agent, Wanda Nara. Cependant, la bien-aimée du joueur multiplie les allers-retours entre Paris et Milan, où elle participe chaque semaine au talk-show Tiki Taka. Une situation délicate mais qui ne changera pas comme elle l'a rapporté récemment sur Instagram. Et son temps libre ne va pas augmenter, bien au contraire, puisque la jeune femme occupera un poste supplémentaire à partir de 2020. Selon Mediaset, Wanda deviendra animatrice et chroniqueuse de l'émission de télé-réalité « La Grande Fratello Vip », très connue en Italie.Elle devra en parallèle continuer de gérer les intérêts de son mari. Et quand vous êtes agent de Mauro Icardi, ce n'est pas le travail qui vous manque. Selon la Gazzetta delle Sport, elle aurait été approchée par les dirigeants du PSG pour lever l'option d'achat de son mari estimée à 65 M€.