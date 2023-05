Vissel Kobe : Andrés Iniesta va quitter le club mais ne veut pas arrêter sa carrière

Andrés Iniesta va quitter le Vissel Kobe après cinq ans d'une belle aventure au Japon. Le milieu de terrain espagnol vient ainsi de voir le club japonais mettre fin à son contrat plus tôt que prévu. Engagé jusqu'en 2024 avec le Vissel, Iniesta va finalement partir le 1er juillet prochain, après le match contre Hokkaido Consadole Sapporo (18e journée de championnat) en pleine saison. C'est le club japonais qui a annoncé la fin d'aventure officielle de sa star. Cependant, celui qui est une légende du football espagnol et du FC Barcelone ne veut pas arrêter sa carrière. Iniesta, âgé de 39 ans, a bien fait savoir qu'il compte continuer à jouer au football.

L'Espagnol a assuré qu'il veut poursuivre la pratique du football, tout en rendant hommage au club en assurant que venir au Japon était l'une des meilleures décisions de sa vie. "Je veux vraiment continuer à jouer. Parfois les chemins divergent et j'ai l'impression que les priorités du coach sont différentes." Le Vissel Kobe et Iniesta ont mis fin au contrat de l'Espagnol d'un commun accord et ce dernier posséderait des offres au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Le club japonais a remercié le milieu de terrain, champion du monde 2010 avec l'Espagne, au travers d'un communiqué.

"Nous avons le regret de vous annoncer le départ d’Andres Iniesta de notre club. Après cinq ans, nous exprimons notre profonde gratitude à Andres Iniesta qui a apporté une contribution significative au club!", a déclaré le Vissel Kobe sur ses réseaux. Pour Iniesta, c'est donc un clap de fin au Japon mais pas dans sa carrière.