Viré en cas de défaite ? Mosimane (Al-Ahly) ne se fait pas d’illusions

Arrivé à Al-Ahly à l'automne dernier, Pitso Mosimane avait remporté la Ligue des Champions sur le banc des Diables Rouges. Au moment de la défense de son trophée, samedi à Casablanca face aux Kaizer Chiefs, le technicien sud-africain revient sur la nature de son métier, et les immenses exigences qui sont celles du "club du siècle".

« Ici, si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions et que vous ne gagnez pas le championnat, vous pouvez tout de suite aller voir ailleurs. C'est pourquoi je suis ici, je suis sur le fil du rasoir. J'aurais pu rester dans ma zone de confort en Afrique du Sud », a déclaré Pitso Mosimane dans un entretien en ligne avec la SAFJA (Société des journalistes sud-africains).

