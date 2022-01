Villas-Boas aimerait rejoindre une sélection nationale

Un dernier tour de piste avant la retraite, c'est l'objectif que ce serait fixé André Villas-Boas. Licencié de l'Olympique de Marseille en février 2021 après un début de saison 2020-2021 calamiteux, le tacticien lusitanien a pris le temps de se ressourcer et un an plus tard, le voilà prêt pour de nouvelles aventures. Son idée est de prendre en main une sélection.



Comme le révèle The Sun, l'homme de quarante-quatre ans veut ainsi participer à la Coupe du monde 2026. La compétition qui se déroulera simultanément aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pourrait donc être le point d'orgue (et final) de la carrière d'entraîneur d'un André Villas-Boas qui n'a jamais caché qu'il ne passerait pas sa vie sur un banc de touche.



Le média anglais évoque d'ailleurs les nombreuses sollicitations dont AVB a fait l'objet depuis qu'il a quitté Marseille, avec des propositions émanant notamment de la Lazio Rome ou encore du club brésilien de Flamengo. Mais le Portugais souhaiterait uniquement prendre une sélection en main avant de passer à autre chose.