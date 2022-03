Variétés Club de France : Match de gala pour la mixité, le 23 mars à Troyes

Parmi les combats que mènent Jacques Vendroux et le Variétés Club de France, un tient tout particulièrement à cœur du manager du VCF et de son équipe de gala : la mixité et les violences faites aux femmes. C’est dans le but de promouvoir le premier et de poursuivre la lutte contre le second que les stars du Variétés affronteront le mercredi 23 mars prochain à 19h00 sur la pelouse du stade de l’Aube de Troyes une équipe composée d’anciennes gloires de l’ESTAC et de joueuses du club troyen.

« Ça fait un an que nous sommes sur l’affaire, ce n’est pas simple d’organiser ce genre de choses. Il faut l’accord de tout le monde, ça prend minimum un an. La mixité, c’est très important. J’ai été longtemps directeur des sports et j’ai tout fait pour la mixité. Même si au départ, quelques-uns chambraient. C’est la cause la plus importante. On peut parler de tout ce que l’on veut et de tous les problèmes que l’on veut : ce problème de violences faites aux femmes, des assassinats, etc.., ça reste récurrent. C’est réglé sans être réglé », insiste Jacques Vendroux, ravi à deux jours de l’événement d’emboîter le pas des Bernadette Chirac et autre Brigitte Macron, deux des premières dames de France à s’être investies sur la table de la mixité et de la violence dont sont victime les femmes.

Le match diffusé en direct sur beIN Sport, qui proposera ensuite un doc sur le Variétés



« Heureusement qu’il y a la famille Macron, et surtout Brigitte Macron. La première qui s’est battue pour ça, c’était Bernadette Chirac. Brigitte Macron, maintenant, s’en occupe régulièrement. Marlène Schiappa aussi. Donc tu es soutenu. » Le stade de l’Aube sera assurément plein à craquer mercredi lors de ce match mixte pour voir défiler sur la pelouse troyenne tout ce que le Variété offre de mieux. Ainsi, Robert Pires, Jean-Pierre Papin, Christian Karembeu, Sonny Anderson, Sidney Govou, Daniel Van Buyten, Nicolas Douchez, Mathieu Bodmer, Benoît Cheyrou ou encore Frédéric Piquionne ont répondu sans hésiter à l’invitation du journaliste d’Europe 1 pour ce match de gala qui aura les honneurs de la télévision. Fait rare : le match sera en effet retransmis en direct sur beIN SPORTS à partir de 19h00 et co-diffusé sur France 3 Champagne-Ardennes. Cette même chaîne de beIN SPORTS proposera ensuite un documentaire de 27 minutes sur le Variété Club de France.

« Un documentaire a été tourné sur nous pour les cinquante ans du "Variétéz", avec des interviews de Platini, de Zidane », annonce Jacques Vendroux, depuis toujours le grand patron de ce VCF qui comptera mercredi parmi ses rangs des joueuses du Stade de Reims féminin et pourra également compter sur les renforts exceptionnels de l’humoriste Claudia Tagbo, de la joueuse de tennis Alizé Lim (Vendroux rêve de pouvoir coucher un jour le nom de son compagnon Tony Parker sur la feuille de match), du chanteur Roméo Elvis, frère de la chanteuse Angèle, mais aussi du rappeur Jok’Air.

Trois coachs mémorables aux commandes de l’équipe des ex-Troyens



Le célèbre chef cuisinier colombien Juan Arbelaez, dernier nom sorti de son chapeau par Jacques "Magic" Vendroux, sera également de la partie, au même titre que le maire de Poissy Karl Olive et celui de Troyes François Baroin. « Car la politique sera également au cœur du jeu, et on a essayé d’être assez juste politiquement », apprécie celui qui a rejoint Europe 1 en décembre dernier après 55 ans passés à Radio France. Baroin fera notamment équipe avec l’humoriste Raphaël Mezrahi, gardien de but d’un soir de cette équipe troyenne qui sera bâtie pour l’occasion par l’ancien numéro 10 de l’ESTAC Benjamin Nivet. Ce dernier participera à la rencontre, au même titre que d’autres anciens illustres joueurs du club troyen Mamadou Niang, Samuel Boutal, ou encore Richard Jezierski.

Comme pour le Variétés, des joueuses feront partie de l’équipe, sachant que les ex-Troyens seront coachés par un trio composé de Carlos Lopez, Jean-Marc Furlan et Alain Perrin, tous trois passés par l’Aube dans leur carrière d’entraîneur. Vendroux se frotte les mains à l’avance. D’autant qu’il y a deux ans, avec sur place Brigitte Macron, qui s’était spécialement déplacée pour honorer le rendez-vous de sa présence, la sortie du Variété pour la mixité avait fait un carton. « Les types sont contents de participer à un truc positif, et comme c’est retransmis, on va voir que l’on est tous ensemble (…) C’était formidable, tu te dis qu’il y a un truc qui marche, pourquoi pas. Et les filles sont tellement heureuses de retrouver Pires, Karembeu et les autres… » Deux ans après le succès du match de Reims, c’est cette fois la ville de Troyes qui vibrera au rythme du « Variétés » (la rencontre sera disputée au profit de l’association Solidarité Femmes.