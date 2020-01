Valentin Rongier (Marseille) défend Kevin Strootman face aux critiques

🔵⚪️ OM

L’ancien nantais Valentin Rongier était de passage en conférence de presse avant la rencontre de l'OM face au Stade Rennais vendredi soir (20e journée). Interrogé sur ses compères du milieu de terrain,« Avec Morgan, on s’adapte à la sentinelle que le coach nous met. Maintenant, je trouve aussi que lorsque Kevin joue, il compense vachement comme Bouba. Ils ont cette intelligence de déplacement pour voir lorsqu’il y a des trous dans l’équipe.. Quand on part à l’attaque, on sait qu’ils vont regarder nos déplacements pour compenser », a estimé Rongier.Au moment d'évoquer les milieux adverses, Rongier se dit impressionné par Eduardo Camavinga : « Ce qui m’interpelle le plus dans son jeu, c’est vraiment son calme pour son âge. C’est quand même fort ce qu’il fait.Et moi, à son âge, je ne sais pas si mon corps aurait été capable de répondre, donc c’est fort ».