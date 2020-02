Billel Dziri n'est plus l'entraîneur de l'USM Alger. L'USMA et l'entraîneur Dziri Billel ont trouvé ce mercredi 26 février un accord pour une résiliation du contrat à l'amiable, après son insistance à quitter son poste, indique un communiqué du club. Ce départ intervient deux jours après la défaite subie face au MC Alger (1-0), lundi dans le derby de la capitale. En poste depuis le début de la saison, l'ancien international et capitaine de l'USMA avait déjà démissionné le 13 février après l'élimination en 16emes de finale de la Coupe d'Algérie, avant de revenir sur sa décision. Il ne s'agissait donc que d'un sursis. Dziri laisse l'USM Alger à la 9eme place au classement de Ligue 1 avant la la 20eme journée, qui les verra samedi se déplacer à Béchar pour affronter la JS Saoura.