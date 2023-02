USA : Thierry Henry futur sélectionneur de l'équipe américaine ?

Passé à côté de la sélection belge, suite à la nomination de Domenico Tedesco il y a quelques jours, Thierry Henry doit maintenant trouver un nouveau challenge. L'ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges aimerait retrouver un challenge intéressant sur un banc et il se trouve qu'il serait potentiellement intéressé par la sélection nationale... américaine. Comme il l'a révélé lui-même auprès de la CBS, il ne veut pas repartir sur une aventure où il serait numéro 2 et il souhaite donc prendre les commandes d'une sélection. Celle-ci pourrait bien être les USA.

Thierry Henry sélectionneur des USA ?

Tandis que Gregg Berhalter est parti de cette sélection début janvier, une discussion a eu lieu sur le plateau de la CBS et Henry s'est confié concernant ce potentiel challenge. "Est-ce que je mettrais mon nom dans le chapeau? D'abord et avant tout, c'est un sujet délicat à aborder. Roberto Martinez est parti entraîner le Portugal et je ne vais pas le suivre. Être n°2 n'est plus quelque chose que j'aimerais faire. Respect massif pour le patron, il m'a donné une opportunité quand personne d'autre ne l'a fait. J'aimerais avoir une ouverture à nouveau. (…) Je discutais comment les choses étaient dures à Montréal (lorsqu'il était coach de l'Impact, ndlr) à cause du covid, nous jouions tous les matchs loin de chez nous. Être dans un camp pendant quatre mois, c’était dur. Est-ce que je connais les joueurs (de la sélection américaine)? Oui, je connais les joueurs. Est-ce que je connais la ligue? Oui, je connais la ligue. Est-ce que j’aimerais être un manager? Oui bien sûr, c’est une chose que j’aimerais faire", a indiqué Henry, qui pourrait donc bien s'asseoir sur le banc de la sélection américaine.

Pour l'heure, rien n'est fait mais cette discussion a enthousiasmé Jamie Carragher, l'ancienne légende de Liverpool, qui a balancé sur le plateau de la CBS : "La fédération américaine, allez. Nommez l’homme! Vous savez ce que vous devez faire! Engagez-le! Il est partant. C’est un champion du monde, il connaît le championnat. Faites-le venir." Henry a déjà un supporter en vue d'une possible nomination.