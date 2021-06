Une victoire de prestige pour le Cap-Vert en amical

Le Cap-Vert a bien commencé sa session de préparation du mois de juin, en battant l’équipe U23 du Brésil (2-1), samedi à Belgrade (Serbie) en match amical international. Alors que les Olympiques brésiliens, rassemblés en vue des JO de Tokyo, avaient ouvert le score (37e), cette jeune Seleçao, qui comptait en ses rangs Bruno Guimaraes (Lyon), Gabriel (Arsenal) ou encore Rodrygo (Real Madrid), a subi la réaction rapide des Tubaroes Azuis, remis en selle juste avant la pause par Lisandro Semedo (44e). C'est un autre Semedo, Willy, le joueur de Grenoble entré en jeu, qui a porté l'estocade en fin de partie (83e).

Cabo Verde venceu a seleção olímpica do Brasil por 2-1 com golos de Lisandro Semedo e Willi Semedo

A seleção viaja amanhã com destino ao Senegal, onde no dia 8 defronta o líder do ranking africano https://t.co/UZCpdeWnj1#caboverde #tubaroesazuis pic.twitter.com/SnGUOtD5YT

— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 5, 2021